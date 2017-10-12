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إصابة مهندستين وسائق في انقلاب سيارة تابعة للمحطة النووية بالضبعة

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مصراوي Masrawy

إصابة مهندستين وسائق في انقلاب سيارة تابعة للمحطة النووية بالضبعة

11:53 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

إصابة مهندستين وسائق في انقلاب سيارة تابعة للمحطة النووية بالضبعة

أرشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب سائق ومهندستين من العاملين بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، في حادث انقلاب سيارة اليوم الخميس، بطريق محور الضبعة الإقليمي، عند الكيلو 255 اتجاه الضبعة، مركز وادي النطرون بالبحيرة.

وقع الحادث نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة رقم 386 م و د، تابعة لمحطة الطاقة النووية بالضبعة، قيادة " ر.م.ا" 36 عاما، سائق بالمحطة، مقيم كفر مصيلحي، المنوفية، مما أدى لانقلابها.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكلا من: "س.ب.ع" 52 عاما- كبيرة مهندسين بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، مقيمة بالتجمع الخامس، القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالترقوة، و"ع.م.أ" 57 عاما - كبيرة مهندسين بذات المحطة مقيمه ترعة الزيتون، القاهرة، مصابة بجروح وسحجات باليد اليمنى.

تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.

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