إصابة مهندستين وسائق في انقلاب سيارة تابعة للمحطة النووية بالضبعة
إصابة مهندستين وسائق في انقلاب سيارة تابعة للمحطة النووية بالضبعة
11:53 ص الخميس 12 أكتوبر 2017
أرشيفية
البحيرة – أحمد نصرة:
أصيب سائق ومهندستين من العاملين بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، في حادث انقلاب سيارة اليوم الخميس، بطريق محور الضبعة الإقليمي، عند الكيلو 255 اتجاه الضبعة، مركز وادي النطرون بالبحيرة.
وقع الحادث نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة رقم 386 م و د، تابعة لمحطة الطاقة النووية بالضبعة، قيادة " ر.م.ا" 36 عاما، سائق بالمحطة، مقيم كفر مصيلحي، المنوفية، مما أدى لانقلابها.
أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكلا من: "س.ب.ع" 52 عاما- كبيرة مهندسين بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، مقيمة بالتجمع الخامس، القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالترقوة، و"ع.م.أ" 57 عاما - كبيرة مهندسين بذات المحطة مقيمه ترعة الزيتون، القاهرة، مصابة بجروح وسحجات باليد اليمنى.
تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.
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