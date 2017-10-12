بالصور.. الإسكندرية تختبر جاهزية "الداون تاون" للأمطار بـ 15 سيارة مياه

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، فجر اليوم الخميس، نموذج محاكاة مفاجئ بمنطقتي كارفور والداون تاون، استعدادا للنوات الشديدة وموسم الأمطار المقبل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن التجربة تهدف لاختبار جاهزية "شنايش" الأمطار والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى أحياء اﻹسكندرية.

وأشار "سلطان" إلى أنه تم اختبار كفاءة بيارتين تصريف الأمطار المتواجدة عند "كارفور" و"الداون تاون" والتي تم إنشائها ضمن مشروعات الخطة العاجلة العام الماضي منعًا لتعرض المنطقة للغرق.

وأضاف المحافظ، أنه تم تفريغ حمولة 15 سيارة مياه بالشنايش لاختبار تصريف المياه دون حدوث أي تراكم، والتأكد من جاهزية الطلمبات والبالغ عددها 3 طلمبات، سعة الواحدة منها 105 لتر/ ثانية.