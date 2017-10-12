موانئ بورسعيد تستقبل 20 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة 20 سفينة.

وأشارت في بيان اليوم الخميس، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأكد البيان أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.