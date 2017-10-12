الحوثيون : قتلى وجرحى من الجنود السعوديين جنوبي المملكة
الحوثيون : قتلى وجرحى من الجنود السعوديين جنوبي المملكة
11:43 ص الخميس 12 أكتوبر 2017
أرشيفية
صنعاء (د ب أ)
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن اليوم الخميس سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين، في عملية هجومية جنوبي المملكة.
ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن" أفراد الجيش واللجان الشعبية( مسلحو الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح) نفذوا عملية هجومية واسعة على مواقع الجيش السعودي في منطقة نجران جنوبي المملكة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين ".
وأضاف المصدر أن "طيران ما وصفه العدوان( التحالف العربي) حاول إعاقة تقدم الجيش واللجان وشن غارتين غرب جبل الغراميل في منطقة نجران".
وذكر المصدر أنه "تم تدمير آلية سعودية ومصرع طاقمها بصاروخ موجه في موقع الفواز بالمنطقة ذاتها ، ما أدى إلى مقتل وجرح آخرين عند اقترابهم من الآلية المدمرة".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد الحوثيين وقوات صالح، منذ مارس من العام 2015 ، لدعم القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.
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