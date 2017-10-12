وفد أمريكي يزور تركيا الأسبوع القادم لبحث التوتر بين البلدين

اسطنبول (د ب أ)

يزور وفد من وزارة الخارجية الأمريكية تركيا الأسبوع القادم لبحث الخلاف القائم بين الجانبين بشأن إلقاء القبض على موظفيْن قنصليين لدى الولايات المتحدة وتعليق خدمات التأشيرات.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ لمحطة "خبر تورك" التليفزيونية اليوم الخميس إن الجانبين اتفقا على العمل سويا بشأن الأزمة وأن ممثلين عن الجانبين سيلتقيان.

وأشارت وسائل إعلام تركية محلية إلى أن نائب مساعد الخارجية الأمريكية جوناثان كوهين سيقود الوفد الأمريكي.

يأتي التحرك بعد اتصال هاتفي جرى أمس بين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وهو أول تواصل بين الجانبين على هذا المستوى منذ اندلاع الأزمة الأحد الماضي.

ووفقا لبيان أمريكي صدر أمس فإن "الوزير تيلرسون أبلغ وزير الخارجية (التركي) قلقه العميق لإلقاء القبض على موظفين تركيين يعملان لدى بعثتنا الدبلوماسية في تركيا والعديد من المواطنين الأمريكيين".

وتحتجز السلطات التركية اثنين من الموظفين القنصليين، كما تعتقل مواطنين أمر(يكيين، من بينهم قس مسيحي أمريكي محتجز منذ العام الماضي.

وأشار بوزداغ إلى احتمال أن يرى الموظف الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي محاميا.