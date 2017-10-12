عن إقحام السياسة في الرياضة.. «أبو تريكة وصلاح» نموذجان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

منذ نجاح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على الكونغو، بنتيجة هدفين لهدف، أحرزهما نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، الأحد، ولم تكُف ألسنة إعلاميّ برامج التوك شو، عن التحدث عن تأهل مصر لكأس العالم، روسيا 2018.

ومع ظهور حملة على شبكات التواصل الاجتماعي، تطالب بعودة نجم الأهلي والمنتخب المعتزل، محمد أبو تريكة، للعب مرة أخرى، ليُمثل مصر شرفيًا في الحدث العالمي، تكريمًا لمسيرته الحافلة؛ بدأ إعلاميو السياسة أيضًا للتعقيب على ذلك.

ولم يترك إعلاميون فرصة الزّج بانتماء «أبو تريكة» السياسي، غير المعلن، لجماعة الإخوان، حسب تصريحات سابقة لهم وحالية، والتأكيد أنه أحد «الإرهابيين» الذين لا يستحقون شرف المشاركة مع المنتخب الوطني - على حد قولهم - وذلك بالمقارنة مع «صلاح»، الذين اعتبروه «صلاح الدين الأيوبي فاتح روسيا»، حسب بعضهم، فضلًا عن الإشارة لتبرعه السابق لصندوق «تحيا مصر»، بـ5 ملايين جنيه.

أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى، ذكر معلّقًا على المطالبات بعودة «تريكة»: «صلاح لا يُقارن بأحد، في الوطنية والأخلاق وحبه للبلد دي ولأهله وناسه، محمد صلاح ماباعش، مش بيبيع.. عمره ما باع البلد، وهو بيلعب في إيطاليا فكروا بس إنه يحطوا صورة ريجيني على التيشرت هدد بإنه يمشي من الفريق.. هو ده محمد صلاح.. هو ده اللي مع مصر.. ده الفرق بينه وبين آخرين.. وميجيش حد يقولي نرجع حد من الاعتزال يلعب مع النجوم دول.. مفيش ولا واحد هيُضاف عليهم إلا إذا كان لاعب موجود.. صلاح هو النجم بتاعنا العالمي.. لازم نشيله كلنا فوق الرؤوس.. محمد صلاح بعد ربنا.. أسعد 104 مليون ومعاهم 200 مليون كمان.. وبعدين عايز أقولكم إن صلاح بيعمل خير كتير جدًا وعشان كده ربنا كرمه، وأنا مش عايز أقولكم الحاجات دي».

يُضيف في حلقة برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أول أمس الثلاثاء، «لما لقوا إن العالم كله بيتحدث عن صلاح، قالك ما ناخد الأضواء منه، ونسرق مجهود اللاعيبة دول، طيب ما تيجي بقى نقول نرجع أبو تريكة ويقودنا لروسيا، وبدأت حملة عجيبة غريبة هدفها سرقة فرحة المصريين، وابتزاز المصريين، وسرقة مجهود هؤلاء الأبطال، وفي المقدمة محمد صلاح».

«موسى» في مقدمة برنامجه، أمس الأربعاء، قال: «تحية لأمير القلوب محمد صلاح.. النجم العالمي.. هو ده أمير القلوب.. اللي أخد القلوب كلها.. صلاح يتربع على عرش قلوب المصريين والعرب.. اللاعب المتواضع.. تحية لك يا صلاح.. زي ما بقولكوا كده أمير القلوب محمد صلاح»؛ في إشارة إلى اللقب الذي يحمله «تريكة»، وأطلقته الجماهير عليه في السابق.

محمد الغيطي

الإعلامي محمد الغيطي، أعرب عن رفضه للحملة، لافتًا إلى أن أعضاء جماعة الإخوان هم من يروجوا لعودة «تريكة»، قائلًا خلال برنامجه «صح النوم»، عبر فضائية «LTC»، مساء الثلاثاء، «من الحاجات اللي الإخوان بيشيروها إن أبو تريكة قال إيه يرجع المنتخب، أنا بقولهم جتكم رجعة الدم أنتوا وأبو تريكة.. هذا الإرهابي الذي أطلقنا عليه بفترة من الفترات أمير القلوب قبل ما ينكشف القناع».

أضاف الغيطي: «لو عايزين ترجعوا حد فعلًا يبقى هاتوا زيدان أو عمرو زكي، وغيرهم لاعيبة كتير حلوين، إنما أبو تريكة مينزلش الملاعب تاني، لأن إيده عليها دم، وأي مصري حرّ شريف وعنده نخوة لا يقبل إن هذا الإرهابي يُمثل المنتخب، وأي حد يطلع على (الجزيرة) يبقى إرهابي لا يُمثلنا ولا يُشرفنا إنه ينضم».

محمد الباز

الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، قال معلّقًا على الحملة: «إحنا مش هنجامل لاعب بمصر، مش هنجامل بعض، ده اسمه هزل، وبعدين ما أبو تريكة اختار التحليل في استوديوهات قطر، وهناك الموضوع مُجزي جدًا، طب ما ييجي عماد متعب ومحمد زيدان، أو محمد بركات على الأقل دمه خفيف، لكن أبو تريكة دمه تقيل ويلطش، لو أبو تريكة لعب في كأس العالم هيثير السخرية أكثر من الإعجاب، وبعدين هو مش محتاج مصر في حاجة، خليه يهنأ بتواجده في قطر وفي استوديوهاتها وأموالها».

شاهد أيضا آخرها رفضه المشاركة في كأس العالم.. 7 مواقف جلعت أبو تريكة «أمير القلوب» 7 مشاهير هاجموا «أبو تريكة».. أحدهم: «كان بيلم الكور من ورا سور الترسانة» أول تعليق من أبو تريكة على المطالبة بمشاركته في مونديال روسيا «أبو تريكة» يتصدر «تويتر».. ونشطاء: «نفسنا نشوفه في كأس العالم» أبو تريكة يكتب شعرًا في تأهل مصر للمونديال محمد صلاح يحقق نبوءة أبو تريكة

عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب، علّق على المطالبات بعودة لاعب الأهلي السابق، قائلًا خلال برنامجه «كل يوم»، عبر فضائية «On E»، الثلاثاء: «قاعدين مبسوطين وفرحانين بالصعود طلع شوية يتكلموا ويقولوا ما تخدوا أبو تريكة.. يا جدعان أبو تريكة بطل من سنين، وطبعًا فيه سياسين دخلوا في الموضوع، طيب على فكرة ما نرجع محمود الخطيب وأحمد شوبير وأحمد حسام ميدو، وبالمرة يدربوا مع الفريق، ويبقى ده فريق الستينات، معلش أصل المنتخب رايح روسيا يتفسح.. يعني فيه فريق تعب واجتهد وصعد كأس عالم مع كوبر تقولوا عايزين نجيب أبو تريكة.. يعني محمد صلاح أو تريزيجيه أو عمرو جمال يقولوا إيه، الناس اللي سّفت التراب، صلاح عجز 10 سنين في ضربة الجزاء، ناس تعبت وعملت وتيجي تقولهم عايز أبو تريكة؟ يعني صلاح خرونج ما بيعرفش يلعب كورة.. تاخدوهم لحم وترموهم عضم».

أسماء مصطفى

فيما استنكرت الإعلامية أسماء مصطفى، المطالبات بعض «أبوتريكة»، قائلةً خلال برنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هاشتاج أبو تريكة يرجع كأس العالم فوجئنا به بُقدرة قادر يتصدر تويتر، طبعًا الفلوس واللجان الإلكترونية تعمل أكتر من كده، لكن السؤال يرجع منين؟ يرجع من وهو قاعد في إحدى القنوات القطرية بيحلل كورة؟ أنا عارفة أن ليه شعبية ومعنديش مشاكل معاه، لكن كون إن عنده مشاكل تتعلق بدعمه للجماعات الإرهابية فأنا بحترم القانون والقضاء، ولو قالوا كده يبقى خلاص هو كده.. واحد بقاله 3 سنين مش بيلعب وقاعد في استوديوهات قناة قطرية بيحلل كورة، نيجي نقوله اتفضل خد مجهود الناس وارجع العب في كأس العالم؟ وبعدين ما هو كان بيلعب مصعدناش ليه؟ خدوه يحضر المباراة من المدرجات، والناس اللي عايزاه يطلعوه على حسابهم».

يُشار إلى أن العلاقة بين أبو تريكة وصلاح قوية للغاية، بدأت حين انضم جناح ليفربول لأول مرة لصفوف المنتخب تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني السابق، ولا تنسى جماهير الكرة المصرية الخسارة الثقيلة للمنتخب في كوماسي أمام غانا بستة أهداف مقابل هدف في التصفيات المونديالية، ووقتها دبّ اليأس في قلب محمد صلاح، لكن «تريكة» سانده ومسح على رأسه، قائلًا له: «لا تبكي.. المستقبل مازال أمامك.. أنت من سيقود المنتخب للمونديال».

وتصدر هاشتاج «#تريكة_في _كأس العالم»، قائمة الأكثر التريند الخاصة بموقع «تويتر»، فور تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا 2018، عقب التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف بملعب برج العرب، بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، وحتى الآن.

يُشار أيضًا إلى أن العديد من السياسيين، خاصةً من المعارضين للنظام الحاكم، استغلوا رواج الهاشتاج بشدة، وشاركوا عبره مهاجمين الدولة، ومنهم الناشط السياسي حازم عبد العظيم، فضلًا عن الكثيرين من رموز جماعة الإخوان.

وصعد المنتخب الوطني للمونديال بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، يوم الأحد الماضي، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا، بعد غياب دام 28 عامًا.

ومن جانبه؛ علّق محمد أبو تريكة، على المطالبات، عبر حسابه بـ«تويتر»، معربًا عن رفضه لذلك، قائلًا: «مشاعر طيبة أشكركم عليها، ولكن الواقعية أفضل، ونحن لا نسرق مجهود الآخرين، فهؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث».

«أبو تريكة» حقق العديد من البطولات، سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطني الأول، لكنّه لم يحقق حلم التأهل لكأس العالم، فحقق برونزية كأس العالم للأندية عام 2006، وفاز بلقب هداف البطولة وقتها، بالإضافة إلى 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، و4 كأس السوبر الإفريقي، كما و7 بطولات دوري عام، و3 كؤوس لمصر، و4 كؤوس سوبر محلية، وفاز في الفترة التي أُعير فيها لنادي بني ياس الإماراتي ببطولة الخليج للأندية، ثم عاد مرة أخرى إلى الأهلي عام 2013، واستطاع إحراز بطولة دوري أبطال أفريقيا 2013 للمرة الخامسة له مع الفريق، وعلى صعيد المنتخب فاز ببطولتي أمم إفريقيا 2006 و2008، ولعب بطولة كأس العالم للقارات 2009.