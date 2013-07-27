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الحلقة "17" من "حائرات": إنعام تطلب من نورا البقاء معها

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الحلقة "17" من "حائرات": إنعام تطلب من نورا البقاء معها الحلقة "17" من "حائرات": إنعام تطلب من نورا البقاء معها

كتب : فاطمة النشابي منذ 25 دقيقة

قرر هيثم شقيق هبة الزواج، بعد معرفته بخبر حمل زوجة أبيه، في بداية أحداث الحلقة السابعة عشر من المسلسل السوري حائرات.

يقرر صبحي مراقبة والده لمعرفة من هي السيدة التي تزوجها على والدته، بينما يستمر هيثم في رفض فكرة حمل زوجه أبيه.

يذهب أبوصبحي إلى الأستاذ زهير للاتفاق معه على المرتب الذي ستتقاضاه نورا نظير العمل لديهم في المنزل، وهنا تنشب مشاجرة بينه وبين أم صبحي زوجته.

تطلب إنعام من نورا البقاء معها ومراعاتها وعدم تركها لأنها أحبتها كثيرا وتعتبرها مثل ابنتها.

تقابل أم صبحي، الزوجة الثانية لزوجها، وتطلب منها أن يترك أبوصبحي راتب نورا وعدم والتعرض لها.

يضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية، في مقدمتهم أسعد فضة وجهاد سعد ورشيد عساف ونادين خوري وفاديا خطاب وناهد حلبي، وجيانا عيد ورندة مرعشلي وفايز قزق وضحى الدبس ولينا دياب، وميرنا شلفون ومرح جبر.

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