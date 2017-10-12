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لهيطة يكشف عن موعد استلام ملابس المنتخب في المونديال

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لهيطة يكشف عن موعد استلام ملابس المنتخب في المونديال لهيطة يكشف عن موعد استلام ملابس المنتخب في المونديال

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

كشف إيهاب لهيطة، مدير الوطني، عن موعد استلام الملابس المقرر أن يرتديها الفراعنة في بروسيا 2018، والمقرر له الصيف المقبل.

وأشار لهيطة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن اتحاد الكرة حصل من قبل، على التصميمات الخاصة بملابس منتخبنا الوطني، من شركة «أديداس»، إلا أنه لم يستلمها، حيث من المقرر أن يتسلم شحنات الملابس مطلع الشهر المقبل.

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في ، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

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وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور ، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

كان منتخب تأهل لكأس العالم بروسيا 2018، بعد تصدره المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحبة الوصافة.

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