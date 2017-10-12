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ننشر حكام مباريات اليوم بالدوري

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ننشر حكام مباريات اليوم بالدوري ننشر حكام مباريات اليوم بالدوري

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كتب- عبد الرحمن مصطفى:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، في الأسبوع الخامس بالدوري الممتاز، على النحو التالي:

«الأسيوطي × المقاولون»: جهاد جريشة، ويعاونه حازم أبوالوفا ووائل شعبان، وكل من أمين عمر وأسامة إسماعيل حكم خامس، ومحمد هنادي حكمًا رابعًا.

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«المصري × المقاصة»: محمد فاروق، ويعاونه محمود أبوالرجال وهاني عبد الفتاح، وكل من سعيد حمزة وأحمد جمال حكم خامس، ومحمد محمود عبد الله حكمًا رابعًا.

«الأهلي × الاتحاد»: محمود البنا، ويعاونه أيمن دجيش وهاني العراقي، وكل من إبراهيم نور الدين ومحمد عادل حكم خامس، ومحمد قطب حكمًا رابعًا.

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