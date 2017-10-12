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شوبير متسلط وسمير زاهر تمنى سقوط طائرة المنتخب.. عمارة يتحدث

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شوبير متسلط وسمير زاهر تمنى سقوط طائرة المنتخب.. عمارة يتحدث شوبير متسلط وسمير زاهر تمنى سقوط طائرة المنتخب.. عمارة يتحدث

التحرير

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أكد الدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة السابق، أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة ، سوف ينجح إذا خاض انتخابات مجلس إدارة الجبلاية في الفترة المقبلة، ولا داعي للأزمة الدائرة حول ملف الجبلاية.

وأضاف وزير الرياضة السابق، اليوم الخميس، في تصريحات إذاعية:" لا أرى أن هناك أزمة في انتخابات اتحاد الكرة، وفكرة هاني أبو ريدة بالدعوة لجمعية عمومية فكرة رائعة، وإن وافقت العمومية على الأمر، سيكون موقفه أقوى، ولا أزمة في ذلك".

وعن انتخابات الجبلاية، قال وزير الرياضة السابق: "لا اعتقد دخول أحمد شوبير انتخابات الجبلاية، وكان هناك اتفاق لخوض شوبير الانتخابات كنائب في الفترة الماضية، ولكن هذا الأمر لم يتفق.. وشوبير بطبيعته قائد ومتسلط، ومستعد أن أقول له أن أبو ريدة الأفضل في هذه المرحلة، وهذا لا يقلل منه فهو يمتلك شعبية كبيرة، وأرى أن أبو ريدة الأنسب".

ووصف عبد المنعم عمارة، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الحالي، بأنه يمتلك عقلية كبيرة وفريدة، قائلا: "كان أحد أبنائي والكوادر التي صنعتها، وكنت دائما أشبه أبو ريدة بالعقلية، وسمير زاهر بالقوة.. ولو رفع هاني أبو ريدة يده عن الكرة المصرية سوف تحدث أزمة كبيرة في الرياضة".

وتحدث وزير الرياضة السابق عن سمير زاهر: "زاهر مدرسة فيها كثير من الحظ، وحظه أن جاء في جيل رائع للغاية بقيادة أحمد حسن والحضري وأبو تريكة وبركات.. وفي بطولة إفريقيا 1998، كانت صعبة ورئيس الوزراء كان ضد ".

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وتابع: "زاهر كان رئيسًا للجبلاية، وقال لي في مرة ضاحكًا «يارب الطيارة تقع بيهم».. حيث كانت كل الأمور صعبة، ولكن المنتخب نجح في الفوز بهذه البطولة، وعاد اللاعبين بالكأس الغالية".

وأبدى عبد المنعم عمارة، عن عدم رضاه لإقرار اللائحة الاسترشادية وإجبار الأندية على العمل بها إذا لم تقر لائحتها الخاصة، وقال:" لا أعرف سبب عمل اللائحة الاسترشادية خصوصا وأن القانون الجديد من المفترض فيه تعظيم دور الجمعيات العمومية.. ولم يكن من المفترض أن يحدث هذا الأمر مع النادي الأهلي، الأهلي كبير ولا يصح ما حدث معه".

وأشاد وزير الرياضة السابق بالراحل صالح سليم، رئيس القلعة الحمراء، قائلًا: "صالح خلق ليكون إداريا ناجحًا، وكان أكثر من رائع، في إحدى المرات قابلته في الأهلي يسير بالكلب الخاص به، فقلت له اليوم مباراة الأهلي والزمالك.. فرد علي وقال لي «مليش دعوة أنا مش مدير الكرة عشان أدخل في الفريق".

كما مدح عبد المنعم عمارة، حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء السابق، قائلًا: "أيضا حسن حمدي قيمة كبيرة وإداري ناجح وكنت أتعامل معه دائما في الأمور الخاصة بالنادي الأهلي".

ورفض عبد المنعم عمارة، فكرة رحيل الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للفراعنة، في الوقت الحالي، قائلًا: "ليس من الصحيح أن يرحل كوبر حاليا، الرجل أدى ما عليه، ولا يوجد شخص واعي يطلب رحيل الرجل بعد إنجازاته مع الفريق الوطني والتأهل لمونديال 2018 بعد غياب 28 عامًا".

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التحرير

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