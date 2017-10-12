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كمال درويش: حصدت 1186 بطولة مع الزمالك

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كمال درويش: حصدت 1186 بطولة مع الزمالك كمال درويش: حصدت 1186 بطولة مع الزمالك

التحرير

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أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي السابق، أنه حصد 1186 بطولة في عصره كرئيسًا للقلعة البيضاء، منهم 16 بطولة لفريق كرة القدم الأول، وذلك بفضل التفاهم الكبير بين كافة أعضاء المجلس سواء فترة التعيين أو الانتخاب.

وأضاف رئيس نادي الزمالك السابق، اليوم الخميس، في تصريحات إذاعية: "الدكتور عبد المنعم عمارة قرر تعييني في عام 1998، واخترنا مجموعة مميزة ومتفاهمة للغاية، وذات قيمة كبيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب مثل محمود بدر الدين وعزمي مجاهد".

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وأشار إلى أنه لن يخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة، مكتفيًا بـ55 سنة من العمل العام طوال الفترة الماضية، رافضًا الإفصاح عن المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن انتخابات الزمالك ستقام خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشهد صراع شرس بين رئيس القلعة البيضاء الحالي، وأحمد سليمان عضو المجلس السابق، على مقعد الرئيس.

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التحرير

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