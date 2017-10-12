رفع آثار حادث سيارة الأمن المركزي بطريق "قنا - نجع حمادي" وانتظام حركة المرور

قنا - عبدالرحمن القرشي:

نفى اللواء حسن لطفي مدير مرور قنا، تعطل طريق "قنا - نجع حمادي" الصحراوي السريع جراء حادث انقلاب سيارة أمن مركزي ناقلة للجنود بالطريق؛ مؤكدا أنه تم رفع آثار الحادث فور وقوعه؛ والطريق يعمل الآن بشكل طبيعي.

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بمصرع مجندين أمن مركزي وإصابة 10 آخرين جراء سيارة ناقلة للجنود صباح اليوم في حادث سير.