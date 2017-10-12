إغلاق 60 منشأة غذائية وإعدام 2689 كيلو أغذية فاسدة في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، إغلاق 60 منشأة سياحية بالمنصورة، لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص اشتراطات، وإعدام 2689 كيلو أغذية وعصائر ومشروبات متنوعة لمخالفة المواصفات الصحية.

جاءت قرارات المحافظ عقب إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج الحملات التي قامت بها إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية على محلات بيع الأغذية والمشروبات واللحوم والاسماك ومنافذ بيع المخبوزات والمطاعم خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير، أنه تم سحب 470 عينة أغذية متنوعة، وتحرير 140 محضرًا، في إطار تكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات حيث تم المرور خلال هذه الحملة على 351 منشأة.

ووجه الشعراوي، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، واستمرار جهود مديرية الصحة في القيام بحـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، حرصًا على صحة وحياة المواطنين وتطبيق القانون لردع المخالفين، مشددًا على استمرار تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.