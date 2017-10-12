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إزالة 18 مكمرة فحم مخالفة في الفيوم (صور)

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مصراوي Masrawy

إزالة 18 مكمرة فحم مخالفة في الفيوم (صور)

11:32 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

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الفيوم – حسين فتحي:

شن فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة بمركز شرطة طامية، ومسئولي مجلس المدينة والوحدة المحلية لقرية فانوس، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة، ومسابك صهر الألومنيوم التي تستخدم الحرق المكشوف للمخلفات.

وخرجت الحملة بالمرور على 6 مواقع تضم تجمعات لمكامير الفحم، بقرية فانوس بمركز طامية، التي تضم 18مكمورة، والتي تم إزالتها كما تمكنت الحملة من إزالة 5 مسابك لصهر الألومنيوم، كانت تستخدم مخلفات البلاستيك والزيوت المسترجعة ومقامة بدون ترخيص.

وشدد الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات للمحافظة على نظافة البيئة العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة وإزالة جميع مقامر الفحم المخالفة وتحرير محاضر بيئية لها.

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