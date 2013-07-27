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الحلقة (17) من "القاصرات": هروب "بياضة" من زوجها.. وتأجيل زواج العمدة من قاصر

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الحلقة (17) من "القاصرات": هروب "بياضة" من زوجها.. وتأجيل زواج العمدة من قاصر الحلقة (17) من "القاصرات": هروب "بياضة" من زوجها.. وتأجيل زواج العمدة من قاصر

كتب : منى السداوي منذ 23 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "القاصرات"، محاولة "رشاد" ابن "عبدالقوي" معرفة من هي زوجة "حسني" بعد سماع المكالمة الخاصة بـ"حسنى" ولكنه يستطيع أن يخرج من المأزق.

يطلب "عبدالقوي" من "عباس" رجوع ابنته "بياضة" بعد غيابها عن المنزل منذ موت "رباب"، ولكنه يكتشف هروبها مع والدتها.

تتوهم "أمينة" وجود "رباب" معها ما يثير قلق والدتها عليها خوفاً من الجنان، فتطلب من "عبدالقوي" الذهاب لمنزل "رباب"، ولكنه يرفض.

يعقد العمدة قرانه على فتاة صغيرة، ما يجعل ابنه "بدر" يطلق النار على الفرح "متخفيا"، فيصاب "العمدة" بجروح تجعله يؤجل الدخول بالقاصر.

تعرض "عطر" على "حسني" زواج ابنتها من "رشاد" ولكنه يرفض، ويحكي لها عن أفعاله التي تضر بأبوه، فأتي ببالها "صالح" فتذهب له وتلمح له بالزواج.

يذكر أن مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة صلاح السعدني، وداليا البحيري، وعايدة رياض ونهال عنبر ويقوم بدور القاصرات كل من الطفلة منة عرفة، وملك زاهر، ومي الغيطي، وحنان عادل.

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