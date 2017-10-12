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وزير خارجية كوريا الشمالية يتهم ترامب بإشعال "فتيل الحرب"

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية يتهم بإشعال "فتيل الحرب"

11:28 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

وزير خارجية كوريا الشمالية اثناء القاء كلمته امام

بيونغ يانغ (أ ف ب)
اتهم وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ-هو مساء الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أشعل "فتيل الحرب" ضد كوريا الشمالية داعيا الولايات المتحدة الى "التوقف عن مهاجمتها".

وصرّح ري أمام وفد من وكالة تاس الروسية في بيونغ يانغ "بعد تصريحات ترامب العدائية والتي لا معنى لها في الأمم المتحدة، يمكننا القول انه أشعل فتيل الحرب ضدنا".

وأضاف أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون "حذر بحزم بإن على الولايات المتحدة أن تتصرف بطريقة عقلانية وتتوقف عن مهاجمتنا اذا أرادت تجنب إذلال نفسها أمام العالم أجمع بوضع نفسها في مرمى نيراننا".

وذكر ري بأن "حكومتنا صرّحت مرات عدة أن أية محاولة لتضييق الخناق علينا بحجة تطبيق قرار يقضي بفرض عقوبات، هي بمثابة عمل عدواني وحرب" ضدنا.

وقال "لن نتخلى عن استخدام مواردنا الأخيرة" في وقت تعمل بيونغ يانغ بوتيرة سريعة على تطوير برامجها العسكرية رغم سلسلة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على كوريا الشمالية.

وسبق أن اتهم وزير الخارجية في سبتمبر ترامب بـ"إعلان الحرب" على بلاده واصفا اياه بأنه "شخص مختل عقليا مصاب بجنون العظمة وملك الكذب".

صعّد الرئيس الأمريكي لهجته تجاه كوريا الشمالية مع تسارع وتيرة برامجيها البالستي والنووي في الأسابيع الأخيرة، متوعدا في منتصف سبتمبر بـ"تدميرها بالكامل".

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب بحث الثلاثاء مع وزير الدفاع جيم ماتيس ورئيس الاركان جو دانفورد "مروحة الخيارات" التي تمتلكها الولايات المتحدة في مواجهة كوريا الشمالية.

ومساء الثلاثاء، حلقت قاذفتان أمريكيتان استراتيجيتان فوق شبه الجزيرة الكورية في عرض قوة موجه إلى بيونغ يانغ، في أول تدريب ليلي يشارك فيه طيران كل من اليابان وكوريا الجنوبية.

هذا المحتوى من

AFP

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