قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ لـ 3 أشهر

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم (510 لسنة 2017)، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح غدًا الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

وجاء في نص المادة الخامسة من القرار الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر، أن يعمل بالقرار فور نشره بالجريدة الرسمية.