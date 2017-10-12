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قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ لـ 3 أشهر

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مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ لـ 3 أشهر

11:35 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ لـ 3 أشهر

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، القرار رقم (510 لسنة 2017)، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح غدًا الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

وجاء في نص المادة الخامسة من القرار الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر، أن يعمل بالقرار فور نشره بالجريدة الرسمية.

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مصراوي Masrawy

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