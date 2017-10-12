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الصحة: 147 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ325 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

الصحة: 147 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ325 مليون جنيه

11:30 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

الصحة: 147 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ325 مليون جنيه

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان، 147 ألفًا و117 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 16 سبتمبر الماضي حتى 5 أكتوبر الجاري، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة 325 مليونًا و924 ألف جنيه.

وقال الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، في تصريحات له اليوم الخميس، إن القرارت تضمنت 32 ألفًا و139 قرار علاج لمرضى "فيروس سي"، لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس، فيما تضمنت 102 ألف و706 قرارات لإجراء عمليات جراحة، عظام، أمراض نساء، أورام، ، مسالك، أنف وأذن، وأمراض دم.

وأردف مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1447 مواطنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، والكشف الطبي على 123 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي خلال القومسيون الطبي.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تراجع إلكترونياً، ويتم إرسالها للمريض خلال 48 ‪‪ساعة، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.

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