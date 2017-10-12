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رئيس العاصمة الإدارية لـ"مصراوي": المشروع فرحة كبيرة و"هنكمل"

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مصراوي Masrawy

رئيس العاصمة الإدارية لـ"مصراوي": المشروع فرحة كبيرة و"هنكمل"

11:30 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصم

كتب- محمود رمزي:

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تدشين الرئيس للمرحلة الأولى من المشروع يؤكد أننا أمام " حاجة راقية قوي"، وأن الحلم أصبح حقيقة على أرض الواقع.

وأضاف"عابدين"، في تصريح لـ"مصراوي": " المشروع فرحة كبيرة، وهيخلينا نكمل بإصرار وتحدي".

وشدد "عابدين"، على أن المشروع تمتع برعاية خاصة جدًا من الرئيس السيسي، ودعم مادي ولوجيستي من كافة أجهزة الدولة لإنجاحه، وهو سر الانجاز العظيم الذي يراه المصريين على الأرض".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد عدد من المشروعات التي تم إنجازها مؤخرًا.

ويستهدف المشروع جذب 7 ملايين نسمة في المرحلة الأولى فقط، التي تقام على مساحة 10 آلاف فدان، وتضم العاصة الإدارية، مجموعة من الأحياء والمدن والمناطق منها الحي الحكومي وحي الوزارات، وفيها تنقل الوزارات الرئيسية لمصر، مرفق بها مبنى للبرلمان وأعضاءه، ومبنى لمجلس الوزراء، ومقر رئاسي.

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مصراوي Masrawy

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