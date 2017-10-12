دراسة تحذر من البدانة لتسببها في مشكلات إنجابية للمرأة

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ناشد أطباء النساء الفرنسيون المرأة التى تريد الإنجاب مراعاة وزنها، لأن البدانة تقف حائلا بينها و بين الإنجاب.. كما طالبوا المرأة البدينة بعدم أخذ موانع الحمل لأن ذلك ليس في مصلحتها وعليها أن تفكر في المحافظة على وزنها، خاصة في زيادة معدلات البدانة بفرنسا.

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وقالت خبيرة التخسيس الفرنسية "بسكال شامبانى"، إنه على الرغم من الانتقادات والسخرية والإهانات التى تتعرض لها الفتاة البدينة في فرنسا، إلى جانب تصوير مواقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " و"تويتر" المرأة البدينة بصور مخزية للغاية، فإن ذلك لم يؤثر عليها، كما أن الممثل الكوميدى الساخر المغربى الأصل الفرنسى الجنسية "جمال دوبوز" قدم عرضا ساخرا عن البدينات على شاشات التليفزيون، من أجل تشجيع الفتيات على الرشاقة ومراقبة زيادة الوزن.