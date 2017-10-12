السيسي يصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غد الجمعة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم، قرار السيسي، رقم 144 لسنة 2017، بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، والموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2016، بمبلغ 81 مليونا و820 ألف دينار كويتي، بما يعادل 332 مليونا و200 ألف دولار.

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كما أصدر القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق المظلة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، والشركاء الأوروبيين في التنمية بشأن مشروع الرياح بخليج السويس، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار السيسي رقم 475 لسنة 2017 بتعيين أحمد عبد الله أحمد فهمي، الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة، رئيسا من الفئة (أ) بمحكمة المنيا الابتدائية، والقرار رقم 477 لسنة 2017، بتعيين كل من الدكتور محمد عبد الحميد قطب أبو الحسن، وأيمن أسامة عمر العادل عبد الرحيم، رئيسا من الفئة (أ) بمحكمة بني سويف الابتدائية، والقرار رقم 488 لسنة 2017 بنقل محمد صبري محمود سامي، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة حلوان الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.