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الحلقة (17) من "الصقر شاهين": "نوال" ترفض بيع مراكب "حسان" إلى "فؤاد القرش"

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الحلقة (17) من "الصقر شاهين": "نوال" ترفض بيع مراكب "حسان" إلى "فؤاد القرش" الحلقة (17) من "الصقر شاهين": "نوال" ترفض بيع مراكب "حسان" إلى "فؤاد القرش"

كتب : ربيع ممدوح منذ 4 دقائق

كشفت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الصقر شاهين" عن موافقة "شاهين" على إدارة مركب الريس "حسان" بعد أن طلبت "نوال" من الحاج "أبوالفضل" أن يضغط عليه ليوافق.

وكانت موافقة "شاهين" بمثابة صاعقة نزلت على "فؤاد القرش" الذي كان يطمع في الاستيلاء على مراكب "حسان"، وهنا طالب "نوال" و"شاهين" بملغ 150 ألف جنيه كان "حسان" قد اقترضهم منه لتصليح مركبة قبل أن يموت.

وشهدت أحداث الحلقة صراع "شاهين" و"نوال" في محاولة التصرف في المبلغ المطلوب قبل أسبوع، بعد تهديد "فؤاد" بتقديم الشيك إلى المحكمة.

في المقابل حاول الحاج "أبوالفضل" بيع مركبة لـ"فؤاد القرش" ليساعد "نوال" و"شاهين" في دفع المبلغ المطلوب، ولكن "فؤاد" كان يعرف فرفض شراء المركب، لتنهي الحلقة بانتهاء المهلة المحددة، وذهاب "نوال" لعمها "فؤاد القرش" لتقول له إنها لم تستطع جمع المبلغ.

يذكر أن مسلسل "الصقر شاهين" من بطولة تيم الحسن ورانيا فريد شوقي وشيرين عادل وأحمد زاهر، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف.

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