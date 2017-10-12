التعليم: اعتماد تعديلات قرار تشكيل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

كتبت- داليا شبل:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (378) بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

وأعلنت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس، أن أهم ما تضمنه القرار الوزاري الجديد من تعديلات كانت في المواد رقم (1)، (5)، (16)، (17)، (19)، (20)، (27)، (29) من القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2014 الخاص بمجالس الأمناء والآباء والمعلمين والتي وردت بالقرار الوزاري الجديد رقم (378) الصادر في 2017/10/10.

وتضمنت التعديلات: "أن يشكل بكل مدرسة مجلس للأمناء والآباء والمعلمين وهنا (زال شرط أن تكون المدرسة مكتملة الصفوف)، مدة عضوية المجالس على كافة المستويات أصبحت ثلاث سنوات بدلًا من سنتان، لا يتم إجراء انتخابات هيئة المكتب (الرئيس والنائب والمراقب المالي) على مستوى المدرسة سنوياً".

كما تضمنت التعديلات: "أصبح للموجه الأول للتربية الاجتماعية عضوية بالمجلس على مستوى الإدارة وله صوت معدود، أصبح لولي الأمر المثبت بملف الطالب حق تفويض من يحل محله في حضور الجمعية العمومية أو الترشح، فضلًأ عن أنه تم إضافة فقرة لإنهاء العضوية على كافة المستويات وهي: ( إذا ارتكب العضو مخالفة يرى أغلب الأعضاء أنها جسيمة)".