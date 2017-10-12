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ضبط المتهمين بذبح ربة منزل وإلقائها في مصرف لسرقتها بالغربية

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مصراوي Masrawy

ضبط المتهمين بذبح ربة منزل وإلقائها في مصرف لسرقتها بالغربية

11:19 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

ضبط المتهمين بذبح ربة منزل وإلقائها في مصرف لسرقتها بالغربية

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة المباحث الغربية، من كشف غموض العثور على جثة سيدة ملقاة في مصرف، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقها وزوجته وآخر لسرقة 20 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم كفر الزيات، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة في مصرف، وبالانتقال والفحص تبين بأن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، وجروح قطعية في الرقبة وانتفاخ الجثة لوجودها منذ عدة أيام في المياه.

وأثناء السير في البحث تبين بأن المجني عليها تدعى، عايده عبد القادر، مقيمة بندر كفر الزيات، ومتزوجة عرفيًا من، محمد محمود، عاطل، وتربطها علاقة صداقة مع الشحات أبو اليزيد، وزوجته، ريهام عبد الحميد، حيث كانت تقيم معهم قبل الزواج ودائمة التردد عليهم.

وأضافت التحريات، بأن المجني عليها طلبت من صديقها مساعدتها في اقتراض 20 ألف جنيه من بنك ناصر لشراء توك توك بضمان معاش زوجها المتوفي، لمساعدة زوجها الأخير عرفيًا على أحوال المعيشة، وقام صديقها بمساعدتها، فخطط صديقها وزوجته وآخر على سرقة المجني عليها والاستيلاء على قيمة القرض والمعاش وقتلها عقب طعنها بسلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وأمر اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية؛ بتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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