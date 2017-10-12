سرقة ٣٠ ألف جنيه من والد محمد صلاح بمدينة نصر.. والشرطة تضبط المتهم

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تعرض والد اللاعب محمد صلاح، لسرقة ٣٠ ألف جنيه من داخل سيارته الخاصة أثناء توقفها أمام منزله بمنطقة مدينة نصر؛ وكشف رجال المباحث أن حارس عقار وراء ارتكاب الواقعة.

البداية كانت بورود بلاغ للمقدم وائل غانم، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من، صلاح حامد محروس غالي، 56 سنة، موظف شئون إدارية بالوحدة الصحية بقرية نجريد مركز بسيون – غربية ومقيم مدينة نصر، ووالد اللاعب محمد صلاح "لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول) باكتشافة سرقة مبلغ 30 ألف جنيه من سيارته الخاصة أثناء وقوفها أمام منزله، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بالانتقال وإجراء المعاينة؛ حيث تبين من الفحص سلامة منافذ السيارة، وكشفت تحريات العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة "أسامة.ع" 33 سنة، حارس عقار، بنفس المنطقة ومقيم بالفيوم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع وأعاد المبلغ المسروق.

تحرر محضرًا أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق.