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الجنس بعد الخمسين.. مفيد للنساء خطر على الرجال

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مصراوي Masrawy

الجنس بعد الخمسين.. مفيد للنساء خطر على الرجال

11:26 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

الجنس بعد الخمسين.. مفيد للنساء خطر على الرجال

الجنس بعد الخمسين.. مفيد للنساء خطر على الرجال

كتبت- ميرا ماهر:

أخبار مفرحة لمن تقدم بهن السن من المتزوجات، خاصةً اللاتي يعتقدن أن انقطاع الدورة الشهرية بداية فقداهن للرغبة والتمتع بالعلاقة الحميمة، ولكن على العكس أكد الخبراء إن ممارسة الجنس حتى النشوة مفيدة لصحة المتزوجات لكنه يعرض قلوب أزواجهن للخطر. بحسب موقع DW الألماني.

يرجع السبب إلى تقدم سن الرجال وتعرضهم لمشاكل تتعلق بالقذف والانتصاب والفشل في إنجاز اتصال جنسي كامل، مسبباً ضغوطاً بالغة على قلوبهم.

وأظهرت أول دراسة شاملة لتأثير ممارسة العلاقة الحميمة على قلوب كبار السن، أنّ النساء اللواتي تجاوزت أعمارهن 57 تقل نسبة تعرضهن لارتفاع ضغط الدم، المسبب الرئيسي للنوبات القلبية، وذلك إذا ما تكررت العلاقة الحميمية مع أزواجهن أسبوعياً. 

وتوصل علماء من جامعة ولاية ميتشيجان الأمريكية، إلى أنّ السيدات اللاتي يستمتعن بالعلاقة مع أزواجهن، هنّ أقل تعرضاً لارتفاع ضغط الدم المفاجئ بنسبة 47% من غير المكتفيات جنسياً.

في المقابل، كشفت نفس الدراسة أنّ الرجال هم الأكثر تعرضًا لحوادث تصلب الشرايين المفاجئ بنسبة مرتين من زوجاتهم إذا مارسوا معهنّ الجنس لمرة واحدة أسبوعيا على الأقل.

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