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إصابة مهندستين وسائق بمشروع الضبعة في انقلاب سيارة بوادي النطرون

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إصابة مهندستين وسائق بمشروع الضبعة في انقلاب سيارة بوادي النطرون إصابة مهندستين وسائق بمشروع الضبعة في انقلاب سيارة بوادي النطرون

التحرير

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أصيبت مهندستان وسائق بمشروع محطة الضبعة النووية، اليوم الخميس؛ إثر انقلاب سيارة تابعة للمشروع بطريق محور الضبعة الإقليمي.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد محمد حنفي، رئيس مباحث وادي النطرون، بانقلاب السيارة رقم (386 م و د)، قيادة "ر. م."، بالكيلو 255 نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

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أسفر الحادث عن إصابة السائق باشتباه ما بعد الارتجاج، وكلا من: "س. ب."، كبيرة مهندسين بالمحطة، باشتباه كسر بالترقوة، و"ع. م."، كبيرة مهندسين بذات المحطة، بسحجات باليد اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتقلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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التحرير

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