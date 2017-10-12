مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم 3 سيارات بالإسكندرية (صور)
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم 3 سيارات بالإسكندرية (صور)
11:17 ص الخميس 12 أكتوبر 2017
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الإسكندرية – محمد عامر:
لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين، صباح اليوم الخميس، في تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص وسيارة نقل "جامبو" بمدخل طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.
وتلقى قسم شرطة محرم بك، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق "الإسكندرية - القاهرة الصحراوي"، بالقرب من كارفور، انتقل مأمور وضباط القسم لموقع الحادث.
وقال مصدر أمني لـ"مصراوي"، إن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ونقلوا على إثرها لمستشفى العامرية العام والرئيسي الجامعي "الأميري".
ونقلت جثة المتوفى للمشرحة، وحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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