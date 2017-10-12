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المؤبد لعامل اغتصب فتاة مخطوبة وصورها عارية في الشرقية

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مصراوي Masrawy

المؤبد لعامل اغتصب فتاة مخطوبة وصورها عارية في الشرقية

11:13 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

المؤبد لعامل اغتصب فتاة مخطوبة وصورها عارية في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمود الكحكي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، عامل، بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة وتصويرها عارية بدائرة مركز منيا القمح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، بلاغًا يفيد بإقدام المدعو "محمود. الـ. ع" عامل، مُقيم بقرية "بيشة" على اغتصاب "م. الـ" وتصوريها عارية وسط الزراعات بدائرة المركز.

وتبين من التحريات، أن الفتاة (المجني عليها) مخطوبة، حيث استدرجها المتهم داخل "عشة" بالزراعات، وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيًا، وصورها أثناء الواقعة، فيما تمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات.

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