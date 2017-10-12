مصرع مجندين وإصابة 10 إثر انقلاب سيارة أمن مركزي في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال مصدر أمني إن مجندين أمن مركزي لقيا مصرعهما وأصيب 10 مجندين آخرين جراء انقلاب ناقلة جنود تابعة لقطاع قنا للأمن المركزي بمدخل مدينة نجع حمادي.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أن المصابين العشرة بحالة مستقرة وتتلخص أغلب الإصابات في كدمات وتصدعات وبعض الكسور الطفيفة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.