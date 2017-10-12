أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع مجندين وإصابة 10 إثر انقلاب سيارة أمن مركزي في قنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع مجندين وإصابة 10 إثر انقلاب سيارة أمن مركزي في قنا

11:11 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

مصرع مجندين وإصابة 10 إثر انقلاب سيارة أمن مركزي في قنا

انقلاب سيارة أمن مركزي

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال مصدر أمني إن مجندين أمن مركزي لقيا مصرعهما وأصيب 10 مجندين آخرين جراء انقلاب ناقلة جنود تابعة لقطاع قنا للأمن المركزي بمدخل مدينة نجع حمادي.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أن المصابين العشرة بحالة مستقرة وتتلخص أغلب الإصابات في كدمات وتصدعات وبعض الكسور الطفيفة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "السويس - القاهرة"

    أخبار

  • مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بأسوان

    أخبار

  • بالأسماء.. 12 مصابًا في حادث سير بالمنيا

    أخبار

  • إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة على طريق "السخنة - القطامية"

    أخبار

إعلان

7c7313fab3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد