مفتي الجمهورية يهنيء السيسي بتدشين المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة تدشين المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد مفتي الجمهورية، في بيانه الصادر، اليوم الخميس، بهذا الإنجاز الكبير وغيره من المشروعات التنموية الضخمة التي تقوم بها الدولة في الوقت الراهن لتحقيق النهوض والتنمية الشاملة في الدولة حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الدول، مشيدًا في هذا الإطار بوتيرة العمل السريعة التي يشهدها تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.

ودعا مفتي الجمهورية، جموع الشعب المصري إلى التكاتف ووحدة الصف والوقوف خلف القيادة السياسية ودعمها بقوة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن ومواجهة المؤامرات التى تحاك بالدولة.

​