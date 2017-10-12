أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية يهنيء السيسي بتدشين المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية يهنيء بتدشين المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة

11:05 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

مفتي الجمهورية يهنيء السيسي بتدشين المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة

شوقي علام مفتى الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة تدشين المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد مفتي الجمهورية، في بيانه الصادر، اليوم الخميس، بهذا الإنجاز الكبير وغيره من المشروعات التنموية الضخمة التي تقوم بها الدولة في الوقت الراهن لتحقيق النهوض والتنمية الشاملة في الدولة حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الدول، مشيدًا في هذا الإطار بوتيرة العمل السريعة التي يشهدها تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.

ودعا مفتي الجمهورية، جموع الشعب المصري إلى التكاتف ووحدة الصف والوقوف خلف القيادة السياسية ودعمها بقوة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن ومواجهة المؤامرات التى تحاك بالدولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس "إسكان النواب": العاصمة الإدارية المشروع القومي الأكبر في

    أخبار

  • "الرئاسة" تكشف تفاصيل زيارة السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة

    أخبار

  • مدير الأشغال العسكرية: إنشاء 6 جامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

    أخبار

  • السيسي يغادر العاصمة الإدارية الجديدة بعد افتتاح المرحلة الأولى

    أخبار

إعلان

ad4f3c0a66.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة