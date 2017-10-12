الأرصاد: طقس الجمعة معتدل.. والصغرى بالقاهرة 19

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فرص سقوط الأمطار خفيفة على الإسكندرية.

كما توقع الخبراء، أن تكون الرياح فأغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فالرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر فالرياح شمالية غربية وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

الإسكندرية 21 26

مطروح 19 25

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

بلطيم 21 26

الإسماعيلية 19 29

السويس 20 29

العريش 15 28

نخل 11 25

طابا 16 26

الطور 20 27

مرسى علم 22 30

الغردقة 21 30

شرم الشيخ 24 30

رفح 16 27

كاترين 10 26

سيوة 15 27

المنيا 18 28

الفيوم 18 28

رأس سدر 19 28

أبوسمبل 19 32

وسط الدلتا 19 28

أسيوط 16 28

سوهاج 19 30

الأقصر 18 33

أسوان 19 34

شلاتين 21 31

حلايب 23 30

الوادي الجديد 18 31

قنا 18 32