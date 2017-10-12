تعاون بين ثلاثة جراحين وروبوت لإجراء جراحة لعمود فقرى لطفل في السادسة من عمره

(أ ش أ):

نجح فريق الأطباء الفرنسي الذي يضم ( الدكتور ميشل لوفران، وجراح الأعصاب الدكتور فرانسوا دوروسان، وجراح عظام الأطفال البوفيسور"ريتشارد جورون ) في الإستعانة بالروبوت "روزا" لإجراء عملية جراحية في الظهر لطفل فرنسى 6 أعوام يعانى من إعوجاج في العمود الفقرى منعه من الحركة، وقد استطاع أخيراً أن يجلس في سابقة تعد الأولى من نوعها في العالم .

وقد استعان الجراحون الفرنسيون في إجراء هذه العملية - التى كانوا يعدون لها منذ سنة - بوضع عصا بين ثنيات العمود الفقرى، وقد أجرى الأطباء أشعة الأسكنر للطفل مما جعلهم يزرعون العصا في ثنيات العمود الفقرى بنجاح .. وقد تمت عملية حفر مكان لتثبيت هذه العصا بمساعدة الروبوت.

وتمكن الطفل - بعد الخضوع لهذه الجراحة التى استغرقت 3 ساعات - من الجلوس إلى جانب تمكنه من تفادى مشاكل في التنفس والهضم والمشاكل الجلدية نتيجة لاستلقائه على ظهره.

يذكر أن الأطباء كانوا قد صرحوا بأن هذه العملية مخصصة لعدد محدد من الحالات التى يعانى فيها الأطفال من عدم النمو ويعانون أيضا من إلتواءات صعبة في العمود الفقرى يصعب إصلاحها مرة أخرى، وهناك حاليا أربعة أطفال في انتظار إجراء العملية التى لم تحدد لها موعد بعد