الثقافي الكندي: انتهاء أولى تدريبات «رفع الوعي الأمني» بمطار القاهرة

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انتهى المركز الثقافي الكندي بالقاهرة، من تنفيذ فعاليات أولى الدورات التدريبية لبرنامج «الوعي الأمني السياحي للفئات المتعاملة مع السائحين»، وذلك بالتعاون مع ادرة شركة ميناء القاهرة الجوي.

وقالت الدكتورة إيمان وليم مديرة ادارة التدريب بالمركز الثقافي الكندي، إن البرنامج انتهى من تدريب ٢٠ شخصا من المتعاملين بشكل مباشر مع السائحين، في الفترة من ٨ وحتى ١٢ أكتوبر، وعقدت الدورات بمركز ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون والتنسيق مع مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة الميناء الجوي، وحنان يسري الله مدير إدارة الاحتياجات وخطط التدريب، مشيرة إلى أن المركز الثقافي الكندي قدم مدربين على مستوى عال من الخبرة والفكر، بينهم اللواء أحمد إبراهيم المحاضر الدولي والخبير الأمني، واللواء عادل عبد العليم المحاضر والخبير الدولي.

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وأضافت وليم، في تصريحات خاصة، أنه من المخطط أن يقدم المركز دورات آخرى متتالية للعاملين بمطار القاهرة في شتى القطاعات، ما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، والأداء العام في العمل اليومي، ويطور أساليب إدارة الميناء وفقا لأحدث البرامج التدريبية والعلمية، وعلى أيدى الخبراء المتخصصين في المجال، معربة عن تقديرها للتعاون المثمر من جانب إدارة مطار القاهرة ما يهدف للارتقاء بقطاع الأمن والسياحة في مصر.