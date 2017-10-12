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بالصور- تكريم أفضل ثلاثة معلمين بمصر 2017 في أسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور- تكريم أفضل ثلاثة معلمين بمصر 2017 في أسوان

11:03 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور - وفد سويسري يصور فيلما وثائقيا عن المثال العالمي

الألبوم التالى

بالصور - وفد سويسري يصور فيلما وثائقيا عن المثال العالمي "نوت فيتال"

أسوان - (مصراوي):

كرّم مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، ثلاثة معلمين حصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة أفضل معلم بمصر لعام 2017، التي نظمها الائتلاف المصري للتعليم، ومؤسسة مصريين بلا حدود، وهم ولاء نصاري محمد صاحبة المركز الأول، والحاصلة على لقب أفضل معلم في ، وشيماء سعيد محمود الحاصلة على المركز الثاني، ومحمد فؤاد أنور الحاصل على المركز الثالث.

وحضر التكريم صافيناز محمد وكيلة وزارة التربية والتعليم بأسوان السابقة، وقدم وكيل الوزارة التهنئة للمعلمين المتميزين واعتبرهم فخر ليس فقط لمحافظة أسوان ولكن لجمهورية مصر العربية بأكملها، وتمنى أن يكونوا مثل أعلى لجميع المعلمين خاصة حديثي التعيين.

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة، أفضل معلم بمصر، بفوز 5 معلمين هم: ولاء نصاري في محمد المركز الأول، و شيماء سعيد محمود في المركز الثاني، ومحمد فؤاد أنور في المركز الثالث، وسارة محسن يوسف في المركز الرابع، وأحمد غزالي علي الحاصل على المركز الخامس، وسيمثل الخمسة الفائزون مصر في مسابقة أفضل معلم على مستوى العالم بالإمارات مارس المقبل.

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