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إحالة مدير مدرسة وسكرتيرها للنيابة اختلسا 129 ألف جنيه من مصروفات الطلاب

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مصراوي Masrawy

إحالة مدير مدرسة وسكرتيرها للنيابة اختلسا 129 ألف جنيه من مصروفات الطلاب

10:56 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

إحالة مدير مدرسة وسكرتيرها للنيابة اختلسا 129 ألف جنيه من مصروفات الطلاب

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، مدير إحدى المدارس التابعة لإدارة المراغة التعليمية وسكرتير المدرسة إلى النيابة العامة، واستبعادهما من العمل بالمدرسة، وإلحاقهما بأي عمل إداري بالإدارة التعليمية لقيامهما باختلاس مبلغ 129 ألف جنيه من حساب الرسوم المدرسية وعدم توريدها إلى الحساب الموحد بالإدارة التعليمية وقيامهم باستخدام تلك المبالغ في أعمال تجارية خاصة بهم.

وأوضح المحافظ، أنه بالتنسيق مع إحدى الجهات الرقابية بالمحافظة، تم الكشف عن عدد من المخالفات بالمدرسة حيث تبين عدم استخراج قسائم 123 تربية وتعليم للطلاب المسددين للرسوم والبالغ عددهم 1621 طالبًا، وقيام سكرتير المدرسة بالاتفاق مع مدير المدرسة على توريد مبلغ 15 ألف جنيه فقط من إجمالي 144 ألف جنيه من حساب الرسوم المدرسية، واختلاس باقي المبلغ والبالغ 129 ألف جنيه.

وأضاف أن إدارة المدرسة حصلت مبلغ 100 جنيه من الطلبة كرسوم للعام الدراسي 2017/2018 بدلًا من 79 جنيهًا وهي الرسوم المقررة للعام الماضي، لعدم صدور نشرة تحصيل الرسوم المدرسية، وكذا تحصيل مبلغ 30 جنيهًا من الأيتام بالمخالفة للقرارات الوزارية.

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