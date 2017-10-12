زيارة مفاجئة تكشف تغيب 50 من العاملين بالوحدات الصحية ببني سويف
زيارة مفاجئة تكشف تغيب 50 من العاملين بالوحدات الصحية ببني سويف
10:53 ص الخميس 12 أكتوبر 2017
الوحدات الصحية ببني سويف
بني سويف ــ (مصراوي):
أحال المحاسب أحمد دسوقي رئيس مدينة ببا جنوب بني سويف، اليوم الخميس، 50 من العاملين، بمكتب صحة ببا، والمركز الطبي، و10 وحدات صحية للتحقيق بالشئون القانونية لتغيبهم وترك العمل بدون إذن في أوقات العمل الرسمية، أثناء زيارة مفاجئة للجنة القانونية من الوحدة.
وكشفت زيارة مفاجئة لرئيس مدينة ببا يرافقه التفتيش المالي والإداري لمتابعة سير العمل داخل مكتب صحة ببا وعددًا من الوحدات الصحية بدائرة المركز عن تغيب وترك العمل من قبل 50 موظفًا بدون إذن في أوقات العمل الرسمية فتمت إحالتهم جميعًا للتحقيق.
وحررت اللجنة مذكرة بالواقعة، وبعرضها على رئيس الوحدة المحلية، أمر بإخطار الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة صحة بني سويف للتحقيق معهم.
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