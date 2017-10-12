القبض على حلاق بحيازته 800 قرص مخدر في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث قسم شرطة فيصل، حلاق يتاجر في المواد المخدرة، وبحيازته 800 قرص مخدر من مختلف الأنواع، وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.

ووردت معلومات للمقدم محجوب قاسم رئيس مباحث فيصل، تفيد بترويج المتهم لبضاعته مستغلاً محل الحلاقة الذي يعمل به، كساتر وراء تجارته الآثمة، وأكدت التحريات أن الحلاق يبيع لزبائنه المواد المخدرة مساء كل يوم، بالإضافة إلى اعتزامه جلب كمية كبيرة لتوزيعها خلال الأيام المقبلة.

وأعد النقيب محمود إسماعيل، رئيس مباحث فيصل كمين للمتهم "إسلام. م" وتم ضبطه وبحيازته الكمية المذكورة، من عقاقير الترامادول والكبتاجون والإبيتريل، واعترف بحيازته لها بقصد الاتجار.