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بالصور - وفد سويسري يصور فيلما وثائقيا عن المثال العالمي "نوت فيتال" بأسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور - وفد سويسري يصور فيلما وثائقيا عن المثال العالمي "نوت فيتال" بأسوان

10:48 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان

الألبوم التالى

وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان "ممشى أهل " بالترعة الإبراهيمية

أسوان - (مصراوي):

أنهى وفد التليفزيون الحكومي السويسري "SRF" برئاسة المنتج أحمد عبدالمحسن طاهر، مصري سويسري الجنسية، وهو مدرس بمعهد السينما بزيورخ، والمخرج باسكال هوفمان، زيارته لأسوان أمس الأربعاء، وأعد فيلم تسجيلي عن الفنان التشكيلي والمثال، نوت فيتال، ذو السبعين عامًا وعن المدن التي أثرت في أعماله، خاصة مدينة أسوان.

وقال أحمد علي عبيد، مدير المركز الصحفي بأسوان، بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الوفد زار سوق أسوان السياحي وسوق الجمال بمدينة دراو، ومناظر متفرقة للصحراء ونهر النيل ومناظر طبيعية من منطقة الشلال وقرية جبل شيشة.

وقال عبيد إن الفيلم يأتي ضمن سلسلة أفلام خاصة بالأماكن التي أثرت في أعمال الفنان التشكيلي والمثال نوت فيتال، منها الصين وأمريكا والنيجر، ويعد نوت فيتال من أفضل عشر مثالين في العالم الآن، ويعد أول فيلم تسجيلي للمخرج السويسري باسكال هوفمان في مصر.

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