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أبو الغيط يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة إسبانيا

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مصراوي Masrawy

أبو الغيط يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة إسبانيا

10:58 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

أبو الغيط يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة إسبانيا

الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط

القاهرة - (أ ش أ(
قال المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي إن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط يقدر أهمية وضرورة الحفاظ على وحدة مملكة إسبانيا، خاصة في ظل التطورات ذات الصلة بانفصال إقليم كتالونيا عنها.

جاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية اليوم الخميس ردا على سؤال صحفي حول موقف الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط من هذا الإعلان.

وأشار إلى أن مستقبل الدول لا ينبغي أن يتم حسمه إلا في إطار دساتيرها الحاكمة وليس بالمخالفة لتلك الدساتير على نحو ما رأيناه في حالة اقليمي كتالونيا أو كردستان العراق أو أي حالة مشابهة.

وأوضح عفيفي أن المخرج الأفضل من الأزمات المماثلة يتمثل في الالتزام بالنظم الدستورية في أي دولة.

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مصراوي Masrawy

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