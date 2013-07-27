بالصور| لافين تصور أحدث كليباتها مع كائن غريب

كتب : إنجي رأفت منذ 33 دقيقة

تعكف المغنية الكندية أفريل لافين على تصوير أحدث كليباتها لأغنية "Rock N Roll"، في كاليفورنيا وتظهر في كليبها مع كائن غريب بجسم دب ورأس قرش.

وتدور فكرة الكليب حول محاولة أفريل لافين الهروب من هذا الكائن الغريب الذي يحاول قتلها، وظهرت ممسكة بـ"جيتار" على شكل سلاح من الجانب حتى يساعدها في مقاومة الكائن المفترس.

وظهرت لافين بملابس تنكرية أثناء تصوير الكليب، حيث ارتدت واقيا مصنوعا من الجلد الأسود، خوذة سوداء وحذاء أسود مدبب لحماية نفسها من الكائن الذي يظهر معها.

ووقعت لافين في الرمال أثناء التصوير بسبب الحذاء الضخم الذي ارتدته، واستمرت بعدها في الضحك المتواصل رغم أنها كانت تحاول الامتناع عن الضحك حتى تستطيع توصيل فكرة الكليب.

واستعانت لافين بالممثلة الأمريكية دانيكا ماكيلار التي ظهرت في فيلم "the Wonder Years" للظهور معها في كليبها الجديد.