نقابة موظفي غزة: اتفاق المصالحة الفلسطينية يشمل دمج الموظفين

غزة- (د ب أ):

أعلنت نقابة الموظفين في قطاع غزة اليوم، الخميس، عن توصل وفدي حركتي حماس وفتح لتحقيق المصالحة الفلسطينية إلى اتفاق بشأن ملف الموظفين.

وقال بيان صادر عن النقابة إن الاتفاق ينص على استكمال اللجان المشكلة عملية دمج الموظفين خلال المدة المحددة باتفاق القاهرة وهي أربعة شهور وسيصرف خلالها دفعات مالية للموظفين.

وأكد البيان "الحفاظ على الأمان الوظيفي لكل الموظفين وعدم إقصاء أو الاستغناء عن أحد"، مشيراً إلى أن آليات أخرى تم الاتفاق عليها سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي المزمع عقده في القاهرة لإعلان اتفاق المصالحة.

وكان ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007 ويزيد عددهم عن 40 ألف موظف أحد ملفات الخلاف الرئيسية مع فتح لتحقيق المصالحة.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في وقت سابق اليوم التوصل إلى اتفاق مع حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

ويجرى وفدان من فتح وحماس مباحثات منذ أول أمس الثلاثاء في القاهرة بحضور مسؤولين من جهاز المخابرات المصرية لبحث إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 10 أعوام.