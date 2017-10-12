ما هي "الصابونة" الأفضل والأرخص للبشرة في الشتاء؟

كتبت- هاجر حاتم:

أوضح هاني الناظر أخصائي الجلدية، إن أفضل صابونة لغسل الوجه هي "الجلسرين"، كما تعتبر بديل جيد عن "الغسول" مرتفع السعر، حيث يتراوح سعرها بين 8-10 جنيه.

وأكد "الناظر" لـ "مصراوي" أن البشرة في الشتاء تحتاج عناية فائقة، بسبب قلة شرب المياه، التي تؤدي لجفافها.