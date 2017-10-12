تخلص من آلام الجلوس لفترات طويلة في الطائرة بـ"كرة التنس"

كتب - هشام عواض:

ذكر موقع "reader's digest" المختص بالصحة والترفيه، أن خلال الرحلات الجوية الطويلة يشعر الشخص بألم في الساق والظهر والرقبة، ويمكن علاج هذا الأمر بواسطة "كرة التنس".

وقال الموقع، إن الجلوس لفترات طويلة في السفر يقلل من حركة الدورة الدموية في جسم الإنسان ما يصيبه بالألم والتنميل في مناطق مختلفة، ولعلاج هذا الأمر يمكن استخدام كرة تنس، كأداة "تدليك" للزراعين والساقين والرقبة.

وبجانب هذا يمكنك التجول في ممرات الطائرة، إلا أنه يعتبر تصرف غير مرغوب أومتاح في معظم الأوقات.

وتأتي فائدة كرة التنس في هذه الحالة، كما أنها تعتبر وسيلة تدلية رخيصة الثمن ومتوفرة معك في أي مكان، التي تساعد على الاسترخاء وتحريك العضلات خلال الجلوس في الطائرة.

وركز عند التدليك على مناطق معينة في الجسم مثل الكاحلين، المعصمين، الفخذين، والساقين. كذلك الجزء العلوي من الظهر والكتفين.

ويمكنك ذلك بالضغط لبخفيف على كل منطقة بالكرة وهي تدور، ومع الوقت ستشعر بالاستراخاء والتخلص من الألم.

يذكر أن كرة التنس ليست موجودة على قائمة المحظورات التي يُمنع حملها أثناء السفر في الطائرة.