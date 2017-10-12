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تشغيل المرحلة الأولى من مشروع النقاط الساخنة في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

تشغيل المرحلة الأولى من مشروع النقاط الساخنة في الدقهلية

10:45 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

تشغيل المرحلة الأولى من مشروع النقاط الساخنة في الدقهلية

محافظة الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، تشغيل المرحلة الأولى من مشروع النقاط الساخنة للعام المالي 2016/2017 بمركز السنبلاوين.

وقال المهندس محمد السعيد، المستشار الفني لشركة مياة الشرب، في تصريحات صحفية، إن المشروع عبارة عن إنشاء خط مياه قطر 630 مم، مع تنفيذ الدفع الموجه للخط أسفل السكة الحديد بالسنبلاوين، بالإضافة لتنفيذ التعديلات اللازمة لخطوط المياه داخل محطة الوابورات، وربطها على الخطوط المغذية لقرى طماي الزهايرة، والزهايرة، وميت غريطة، والمخزن، وكفر بدوي، والحصاينة، وأبو الصير، وبعض القرى والعزب التابعة لها.

وأضاف السعيد، أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها لإدخال المزيد من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

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