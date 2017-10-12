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تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مدرسة دولية بسوهاج وجامعة خاصة بقنا الجديدة

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مصراوي Masrawy

تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مدرسة دولية بسوهاج وجامعة خاصة بقنا الجديدة

10:50 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مدرسة دولية بسوهاج وجامعة خاصة بقنا الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان

القاهرة -(مصراوي):

قال الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.459 بنشاط مدرسة، بمنطقة المعاهد والجامعات بمدينة سوهاج الجديدة، لشركة الأهرام للتكنولوجيا والخدمات التعليمية لإنشاء مدرسة دولية وتعليم خاص لجميع المراحل التعليمية بملحقاتها بنظام الشراء، على أن يتم العرض على اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان صحفي له الخميس، أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 75000م2 بمدينة قنا الجديدة، وذلك لشركة الكرنك للعلوم والتكنولوجيا، لإقامة مشروع جامعة خاصة، علي أن يتم العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد المعاملة المالية طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وأن يكون أسلوب السداد كالتالي: سداد مقدم 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقي المبلغ علي 7 سنوات، بشرط التزام الشركة بالتعهد المُقدم بقيامها بزيادة رأس المال المرخص به من 25 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع من 2.5 مليون جنيه إلي 60 مليون جنيه علي أن يتم سداده خلال سنوات تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الجامعة

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مصراوي Masrawy

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