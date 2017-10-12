الإسكان: توفير 48 وحدة سكنية للأولى بالرعاية بالعاشر من رمضان

القاهرة - (مصراوي):

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الموافقة على إتاحة 48 وحدة سكنية بالحي السكني الثاني عشر بمشروع الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، للحالات الملحة والحرجة ومن لا مأوى لهم، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة لهذا الغرض، بعد عمل البحث الاجتماعي اللازم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون التخصيص بنظام مقابل الانتفاع الشهري، طبقا للقيمة التي يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة، وتستكمل باقي الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان صحفى الخميس، أنه تمت الموافقة على طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى إقامة للطلاب بمدينة طيبة الجديدة يسع 400 طالب، وتخصيص الكافيتريا الموجودة بالموقع لتكون مبنى مطعم للطلبة، لافتًا إلى أن الموافقة جاءت على زيادة المساحة السابق تخصيصها 1500 بجلسة مجلس إدارة الهيئة رقم (93) بتاريخ 24 مايو 2016 لتصبح بمساحة (4563م2) بمركز خدمات الحي السكني الأول بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإنشاء مبنى إقامة لطلاب مدرسة المتفوقين.