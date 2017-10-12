أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الإسكان: توفير 48 وحدة سكنية للأولى بالرعاية بالعاشر من رمضان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإسكان: توفير 48 وحدة سكنية للأولى بالرعاية بالعاشر من رمضان

10:45 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

الإسكان: توفير 48 وحدة سكنية للأولى بالرعاية بالعاشر من رمضان

القاهرة - (مصراوي):

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الموافقة على إتاحة 48 وحدة سكنية بالحي السكني الثاني عشر بمشروع الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، للحالات الملحة والحرجة ومن لا مأوى لهم، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة لهذا الغرض، بعد عمل البحث الاجتماعي اللازم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون التخصيص بنظام مقابل الانتفاع الشهري، طبقا للقيمة التي يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة، وتستكمل باقي الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان صحفى الخميس، أنه تمت الموافقة على طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى إقامة للطلاب بمدينة طيبة الجديدة يسع 400 طالب، وتخصيص الكافيتريا الموجودة بالموقع لتكون مبنى مطعم للطلبة، لافتًا إلى أن الموافقة جاءت على زيادة المساحة السابق تخصيصها 1500 بجلسة مجلس إدارة الهيئة رقم (93) بتاريخ 24 مايو 2016 لتصبح بمساحة (4563م2) بمركز خدمات الحي السكني الأول بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإنشاء مبنى إقامة لطلاب مدرسة المتفوقين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • يغادر العاصمة الإدارية الجديدة بعد افتتاح المرحلة الأولى

    أخبار

  • 7 معلومات عن النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة

    أخبار

  • السيسي يتفقد إحدى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

    أخبار

  • بالصور.. الشكل النهائي للحي السكني في العاصمة الإدارية

    أخبار

إعلان

3b30a50ce8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"