المطربون الأقرب لقلبه وسر قلة أغانيه.. أبرز تصريحات خالد سليم في «كل يوم»

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استضاف الإعلامي عمرو أديب المطرب خالد سليم في حلقة أمس الأربعاء من برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "ONE"، وخلال الحلقة تحدث المطرب الملقب بـ"فارس الرومانسية" عن أبرز محطات مسيرته الفنية والغنائية، وسر نجاحه الكبير فى التمثيل عقب تألقه فى عالم الغناء.

وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" أبرز تصريحات الفنان خالد سليم في برنامج "كل يوم".

1- التمثيل لم يبعدني عن الغناء

أكد الفنان خالد سليم أن التمثيل لم يتسبب في ابتعاده عن الغناء خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه كان في نفس الوقت يعمل على الانتهاء من ألبومه الغنائي، الذي استغرق العمل عليه ما يزيد على أربع سنوات، مضيفا أن الشركة التي تعاقد معها لم تسمح له بالغناء خارجها، باستثناء أغنيات المسلسلات والأفلام، التي لا تحظى بنفس الاهتمام الإعلامي.

2- شركات الإنتاج لم تفدني

أوضح الفنان خالد سليم، أن سر تأنيه أو ربما تأخره في إصدار الأغاني وقلتها، يرجع لرغبته في الحفاظ على نفس مستوى أعماله التي بدأ بها، وذلك بعيدا عن المجاملات، مضيفا أن شركات الإنتاج، ومديري الأعمال، رغم ما لكل منهم من علامة في حياته، لم يفيدوه كثيرا في مسيرته الفنية.

3- «سنة أولى نصب» وش الخير عليا

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أكد المطرب خالد سليم، أن فيلم "سنة أولى نصب" يمثل انطلاقته في عالم التمثيل، قائلا: "من حيث تجربتى فى التمثيل أنا سعيد بها جداً من أول ما عملت سنة أولى نصب وهو أول عمل سينمائى لى وكان وش الخير عليا.. وبعده عملت مسلسل آن الآوان مع الفنانة وردة الجزائرية وأنا من أكثر أبناء جيلى حظاً للتمثيل مع هذه المدرسة".

4- أتابع أغاني المهرجانات

قال إن شكل الغناء والموسيقى تغير تماما منذ بدأ الغناء عام 2000، فأصبحت صناعة الموسيقى تعتمد على الحقوق الرقمية، وظهرت أنواع جديدة من الموسقي مثل "أندرجراوند"، والمهرجانات، مؤكدا أنه يتابع أغاني المهرجانات لما لها من جمهور عريض، ولما يراه من أثرها اللافت على رواد الأماكن العامة، وكيف يسعدهم هذا النوع من الموسيقى.

5- المطربون الأقرب إلى قلبه

سأله الإعلامي عمرو أديب عن المطربين الأقرب إلى قلبه، فأجاب: "آدم.. مطرب مخيف، وأنا مش عارف هو ليه مُقل في أعماله، وفي كمان ملحم زين بحب له أغاني كتير، وأخيرا الراحلة ذكرى".