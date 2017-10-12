رصيده في البنوك «صدمة» وهذه أسباب قلة أعماله.. 12 معلومة عن طارق دسوقي

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رغم أنه من جيل الفنانين "كمال أبو رية"، و"أحمد عبد العزيز"، فإنه لم يلحق بهم في قطار النجومية، واختار لنفسه -أو اختاروا له- العربة الأخيرة في القطار، لذا ظل محصورا في الأدوار المساعدة، بعيدا عن الأدوار الأولى في الأعمال التليفزيونية والأفلام، ولكن مع ذلك استطاع أن يترك بصمة واضحة لدى الجمهور، فيما عدا الجيل الحالي الذي لا يعرف تاريخه أو أهم أدواره إلا بالصدفة.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 12 معلومة عن الفنان القدير طارق دسوقي.

1- اسمه بالكامل "طارق دسوقي سلامة".

2- ولد في محافظة القليوبية، يوم 12 أكتوبر 1957.

3- تربى في كنف أسرة محافظة، فالأب عمل مهندسا بالسكة الحديد، والأم طبيبة بوزارة الصحة، لذا عارضا بشدة فكرة دخوله مجال التمثيل.

4- حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1979.

5- من شدة حبه للتمثيل تقدم لاختبارات معهد الفنون المسرحية، فوجد المخرج جلال الشرقاوي يرأس اللجنة، وكاد يسقط لولا أن أعطاه المخرج الكبير فرصة ثانية في اليوم التالي، فدخل الاختبارات ونجح فيها، ليتخرج في المعهد عام 1983.

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6- أول ظهور فني له على الشاشة كان في مشهد صامت من فيلم "حادث النصف متر"، عام 1983، مع الفنانة نيللي.

7- شارك في العديد من المسلسلات مثل: "السجين، فى بيتنا رجل، وما زال النيل يجرى، الحب والطوفان، عقبة ابن نافع، بيت الزعفرانى، زمن العطش، نار ورماد، لم يكن أبدا لها، ذرياب، زمن عماد الدين، أم الصابرين"، ومن مسرحياته: "نقول إيه، المهزلة، الغجرية".

8- من أشهر أدواره في السينما كان دور المشير عبد الحكيم عامر، في فيلم "ناصر 56"، مع الراحل أحمد زكي.

9- علق على حصر نفسه في دور الشخص الطيب قائلا في حوار صحفي سابق: "صحيح أننى قمت بأدوار الشخص الطيب صاحب المبادئ، ولكننى فى نفس الوقت نجحت من خلال هذه الأدوار فى الوصول إلى قلب الجمهور الذى يحكم على الفنان غالبا من خلال العاطفة وليس من خلال حكم عقلانى قائم على أسس فنية ونقدية".

10- متزوج من خارج الوسط الفني، ولديه 3 أبناء هم: "لوجين، أحمد، هنا".

11- قال إن رصيده في البنوك "صفر"، مؤكدا أنه عانى شأن الكثيرين من الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أن مصر تمر بأصعب فترة في تاريخها، خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار"، مع الصحفي مصطفى بكري، على قناة "صدى البلد".

12- أكد أن قلة أعماله الفنية ترجع إلى دقته العالية في اختيار أدواره.