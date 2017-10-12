رفضت أسرتها الغناء واحتجزت 10 ساعات في كمين.. 10 معلومات عن ياسمين نيازي

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يعتبرها الكثيرون من أفضل الأصوات النسائية على الساحة الغنائية في مصر، والتي ظُلمت إعلاميا لفترة طويلة، وتسببت شركة "روتانا" في تعطيل مسيرتها الغنائية، لذا لم تنل حقها من الشهرة والنجومية كما تسحق، شأنها شأن زميلاتها على الساحة الفنية، لذا قررت أن تنتج لنفسها، حتى تستعيد بريق الوجود بألبومات غنائية، أو حتى أغاني "سينجل"، تضمن لها استمرار الطلب عليها في الحفلات واللقاءات التليفزيونية.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 10 معلومات عن المطربة ياسمين نيازي.

1- ولدت في 12 أكتوبر 1985، أي أنها تبلغ من العمر 32 عاما.

2- ظهرت عليها ملامح الموهبة منذ طفولتها، فاشتركت بكورال المدرسة، ثم كورال النادي، رغم اعتراض أسرتها على ذلك بسبب إهمالها لدراستها.

3- شجعتها جدتها على الغناء، وأقنعت أبويها بذلك، حتى إنها قدمت لها في كورال الأوبرا، مع المايسترو "سليم سحاب"، لصقل موهبتها الغنائية.

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4- درست في معهد الفنون المسرحية لمدة عامين، ثم تركته من أجل الدراسات الحرة في معهد الموسيقى العربية، ومن هنا بدأت التفكير في احتراف الغناء كمهنة وليست مجرد هواية.

5- تعاقدت معها شركة "روتانا"، وقدمتها للجمهور في أول ألبوم غنائي باسم "شكلك هتوحشني"، والذي حقق نجاحا واسعا، خاصة أغنية "قليل الحيلة".

6- حينما سُئلت أثناء استضافتها في برنامج "عز الشباب" على قناة "روتانا مصرية" حول الاتهامات التي تلاحق شركة "روتانا" بأنها تحارب المطربين المصريين نفت ذلك بقوة، وأكدت أنه ليس من مصلحة الشركة محاربة المطربين المصريين، وإلا فستغلق مكتبها في مصر.

7- أثير العديد من التساؤلات حول علاقتها بشركة "روتانا"، خاصة وأنها كانت أصغر مطربة في الشركة، والتي كانت متعاقدة في ذلك الوقت مع "الهضبة" عمرو دياب، والفنانة شيرين عبد الوهاب.

8- خلال فترة تعاونها مع شركة "روتانا" والتي استمرت 9 سنوات، قدمت "نيازي" ألبومين فقط هما: "شكلك هتوحشني، سلامات يا هوى".

9- في 2014 غادرت شركة "روتانا"، وحمدت الله على ذلك أثناء استضافتها ببرنامج "مصر البيت الكبير"، مع الفنان أشرف عبد الباقي، على قناة "الحياة 2"، موضحة أنها أصبحت تنتج لنفسها، بعدما تحملت الكثير من تلك الشركة.

10- أثارت ضجة واسعة في أغسطس الماضي، من خلال مقطع فيديو قامت بتصويره لنفسها في أحد الأكمنة بمنطقة "نايل سات" بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم احتجازها لمدة 10 ساعات، بعد نشوب مشاجرة بينها وبين أمين الشرطة في الكمين، وأحيلت الواقعة للمحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، فأصدر قرارا بإخلاء سبيلها والشاب الذي كان معها بكفالة 5 آلاف جنيه.